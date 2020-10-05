  • BIST 1.161
  • Altın 477,986
  • Dolar 7,7540
  • Euro 9,1375
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

BASIN-SEN:Tatar haber alma özgürlüğünü tehdit etmiştir

» »
BASIN-SEN medyada yer bulan haberlerle ilgili açıklama yaptı
BASIN-SEN:Tatar haber alma özgürlüğünü tehdit etmiştir

Açıklama şu şekilde:

Özgür Gazete Haberi Sitesi’nin bugün yayınladığı haber tamamen ifade özgürlüğü içerisindedir. Başbakan Ersin Tatar’ın ise bu habere karşılık yaptığı açıklama demokrasiden yoksun ve çağdışıdır. Sayın Tatar, gazetecilerin haber yapma, toplumun ise haber alma özgürlüğünü resmen tehdit etmiştir. Gazetecileri hedef olarak göstermiş, hatta daha ileri giderek suç örgütü mensubu ilan etmiştir. Kültürümüze aykırı bu dikta tutumu kabullenebilmemiz mümkün değildir. Sayın Tatar açıklamasının içerisinde “Türkiyeli yetkililerle açıklayamayacağımız hiçbir görüşmemiz yoktur” sözlerine yer vermiştir. Beklentimiz, Tatar’ın bu söyleminin arkasında durması ve açıklanabilir olduğunu söylediği görüşmelerin fotoğraflanmasından rahatsız olmamasıdır. Aksi halde ortaya koyduğu bu tavır ve tehditle resmen haberin içeriğini doğrulamış bulunmaktadır. İfade özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırıdan vazgeçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde açılacak olan yaranın kapanması mümkün olmayacaktır!
Sosyal medya üzerinden ise bahse konu haberin altına yapılan ahlak dışı yorumlar içimizdeki bir kesimin tahammülsüzlüğünü göstermektedir. Özellikle gazetecilerin özel hayatları hakkında ortaya atılan yalanların tümü hakaretlerle birlikte tarafımızca yargıya taşınacaktır. Hiçbir gücün bu ülkede ifade özgürlüğünü engellemesine müsade etmeyeceğiz. O nedenle tüm insanlarımızı bu süreçte sağduyulu olmaya ve özgürlüklere saygılı bir şekilde davranmaya davet ediyoruz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bedelli Askerlikte değişiklik!05 Ekim 2020 Pazartesi 18:24
  • Kanatlı:Başbakan Tatar görüşme içeriğini açıklamadı05 Ekim 2020 Pazartesi 18:20
  • Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden grev açıklaması05 Ekim 2020 Pazartesi 18:09
  • KAR-İŞ grev kararı almıştı...Öğrenci taşımacılığı ne olacak?05 Ekim 2020 Pazartesi 18:01
  • Tatar: Karar verme yetkisi Akıncı'da değil05 Ekim 2020 Pazartesi 17:59
  • Yavuz sondaj gemisi Taşucu Limanı'na döndü05 Ekim 2020 Pazartesi 17:54
  • YDP'den Karantinadaki seçmenlerin oy kullanamaması kararına itiraz05 Ekim 2020 Pazartesi 17:53
  • Denktaş: Müdahale ve tepkiler sertleşiyor05 Ekim 2020 Pazartesi 17:47
  • KKTF Antrenörlük Kursu başladı05 Ekim 2020 Pazartesi 17:31
  • Tatar, bazı yabancı istihbarat örgütleri çalışma yapıyor!05 Ekim 2020 Pazartesi 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti