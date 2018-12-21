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Başkan Harmancı, yeni RES-BİR yönetimini kabul etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı göreve yeni seçilen Restorancılar Birliği(RES-BİR) yönetimini kabul etti.
Başkan Harmancı, yeni RES-BİR yönetimini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı göreve yeni seçilen Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetimini kabul etti. Görüşmede Kasım ayında gerçekleşen 12. RES-BİR Genel Kurulu’nda  Başkanlığa seçilen Salih Kayım’a yeni RES-BİR Yönetimi’nden yöneticiler de eşlik ederken LTB’nin ilgili birim sorumluları da görüşmede hazır bulundu. Yerel yönetimler ile ülkemizdeki en önemli sektörlerden biri olan restorancılık sektörünün ortak çalışma alanlarının ele alındığı görüşmede sektör temsilcisi RES-BİR ile LTB arasında işbirlikleri görüşüldü.


LTB Başkanı Mehmet Harmancı yeni seçilen RES-BİR yönetimine başarılar dileyip turizmin de çok önemli sektörlerinden olan restorancılığın şehir hayatındaki önemine dikkat çekerek geçmiş dönemlerde olduğu gibi Salih Kayım başkanlığındaki yeni yönetimle de işbirliği içerisinde çalışmaya ve ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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