Başkanlığa oybilirliği ile yeniden Mehmet Zeki Avcı getirildi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği dün akşam gerçekleştirdiği XIII. Olağan Genel Kurulu’nda dernek başkanlığına yeniden Mehmet Zeki Avcı seçildi.

Başkan yardımcılığına Atay Arkan, Sekreterliğe Nesil Garanti Özön, Saymanlığa Vedia Ateş ve faal üyeliklere Ali Öznur, Enver Üstünel ve Meryem Kayral seçilmiştir.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, genel kurulda, geçen dönem faaliyetleri de üyelere aktarıldı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın trafikle ilgili toplantılarında derneğin temsil edilerek destek verdiğine işaret edilerek, sürücülerde uyuşturucu testi uygulamasının yasal düzenlemeleriüzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla 2019 yılı Mayıs ayında yürürlüğe girmesi gereken Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, Sürüş Eğitim İzni veSürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü ile Şoför Okulları ve Eğitmenleriile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüklerinin derneğimiz tarafından takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, genel kurulda ayrıca 2019 yılında trafikte izlenecek yol da belirlendi.