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Başkasına ait kredi kartlarından sanal ortamda bankacılık işlemi yapan 3 kişi tutuklandı

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Başkasına ait kredi kartlarından sanal ortamda bankacılık işlemi yapan 3 kişi tutuklandı
Başkasına ait kredi kartlarından sanal ortamda bankacılık işlemi yapan 3 kişi tutuklandı

Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışındaki kişilere ait  kredi kartları bilgilerini kullanarak sanal ortamda bankacılık işlemiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 23 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında, Girne-Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 34 yaşındaki E.B., 38 yaşındaki İ.G. ve 24 yaşındaki A.C.D. dolandırmak kastıyla, yurt dışında oldukları tespit edilen yabancı şahıslara ait çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları bilgilerini kullanarak kart hamillerinin kimliğine bürünüp, işyerindeki bilgisayardan sanal ortamda bankacılık işlemi yapmak suretiyle, gerçekte sigorta poliçesi yapılmadığı halde, acente müşterilerine sigorta poliçesi kesilmiş gibi gösterip sahte resmi belge düzenleyip, tedavüle sürerek sahtekarlıkla kredi temin ettikleri tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, temmuz ayı içerisinde E.B.’nin çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları ile yaptığı işlemlerden gerçekleşen sahtekarlıktan kurtulmak ve dolandırmak kastı ile gerçekte A.C.D’ye ait aracı satmadığı halde, 23 bin 500 TL’ye satış yaptığını gösteren sahte belgeyi düzenleyerek tedavüle sürdüğü tespit edildi.  E.B, İ.G. ve A.C.D. tutuklandı.

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