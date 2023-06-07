Başman: 25 Milletvekili ile istikrarlı, iş yapan güçlü bir hükümet oluruz

UBP’liler dışında bölge halkı da toplantılara büyük ilgi gösterdi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak, belediye meclis üyeleri, parti üyeleri ve bölge halkı toplantılarda hazır bulundu.

Başman’ın konuşmasını dinleyen kalabalık, alkışlarla Başman’a desteğini gösterdi.

Ali Başman ise gerek UBP gerekse de siyasi rozeti olmaksızın çok sayıda vatandaşın her geçen gün artan ilgileri ve sevgileri karşısında sorumluluğunun arttığını hissettiğini söyledi

Başman, “ Büyüdükçe daha da güçleniyoruz. Güçlendikçe yeni dönem için kararlılığımız da artıyor. Ne dedik? Ülkemizin gücüne güç katacağız, iş yapacağız dostlar” şeklinde konuştu.

Başman, gerek adaylık öncesi gerekse adaylık yürüyüşünün başından itibaren kendisi ile bu yolu yürüyen, ülkenin her karesinde yalnız bırakmayan tüm UBPli dostlara, Genel Başkan ve Başbakan’a, bakanlara, milletvekillerine, ilçe başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına teşekkür etti. Başman, “ Birlikte Güçlü yürüyüşümüzü 25 Haziran’da, 25’inci milletvekili olarak taçlandıracağız. Artık bundan eminiz” dedi.

Muhalefetin bir vekil çıkarmasının ülkeye artı bir değer katacağını düşünmediğini belirten Başman, “İktidarda olmayanlar 19 vekil olunca ülkede hiç bir şey değişmez. Peşinden yeniden erken seçim talep edeceklerini söylüyorlar. Bunu kaldıracak bir ekonomi yok. Seçimi bitirip, UBP önderliğinde hepimiz kolları yeniden sıvayacağız ve daha güzel bir ülke için çalışacağız. Bu nedenle 24 vekil, 25 olursa, kalıcı istikrar gelir. 2027’ye kadar buradayız. Biz 25 vekil olursak bu ülkede istikrarlı, yasa yapan, meclisi açan, çalıştıran, iş yapan güçlü bir hükümet olur. UBP seçmeni ülkeye istikrarı getirecek, erken seçim tehdidini ortadan kaldıracak” diye konuştu.