  • BIST 1.467
  • Altın 438,516
  • Dolar 7,3843
  • Euro 8,9268
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı"

BASS’tan Lİ-KOOP LTD Açıklaması

» »
Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Li-koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olarak kooperatifi koruma ve geliştirmenin en başlıca görevi olduğunu bildirdi.
BASS’tan Lİ-KOOP LTD Açıklaması

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Li-koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olarak kooperatifi koruma ve geliştirmenin en başlıca görevi olduğunu bildirdi.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, görevden alınan eski Li-Koop Ltd yönetim kurulunun 2017 Kasım- 2018 Şubat döneminde ödeme gücü çok zayıf, partili, birinci derece akrabalara ve yandaşlara 10-15 yıl geri ödemeli “ödenmesi imkânsız” krediler verdiği ve mevduatlarının tehlikeye sokulduğunu iddia etti.

Açıklamada, eski yönetimin görevde olduğu dönemde mevzuat dışı uygulamaların karşılığı olan miktarların Li-koop Ltd’e Kooperatif şirketler mukayyitliğinin ve KKTC Merkez Bankasının üstün çalışmaları neticesinde geri kazandırıldığı ve Li-Koop Ltd.’in mali yapısının güçlendirildiği ifade edildi.

Görevden alındığı belirtilen eski yönetim kurulunun icraatlarını eleştiren sendika, geçmişte Tarım Bakanlığı yapmış bir kişiye de eleştiriler yöneltildi.

Açıklamada “Kooperatif Şirketler Mukayitliğinin o dönemde eski Yönetim Kurulunu görevden alması doğru ve yerinde bir karardır ve şu anda giderek güçlenen mali yapısı için tüm çalışmalar ve düzenlemeler fasıl 114 ve yasal mevzuatlar çerçevesindedir.” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi Onaylandı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:47
  • Bayraktar: Virüs agresif seyrediyor, ciddi tedbirler alınmalı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Doğum Günü Nedeniyle Mesaj27 Ocak 2021 Çarşamba 17:39
  • UBP, DP ve YDP Milletvekilerine COVİD-19 aşı uygulaması yapıldı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:38
  • Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi kapsamında Hızlandırma Programı başvuruları, 28 Ocak 2021 günü başlıyor27 Ocak 2021 Çarşamba 17:27
  • Özyiğit: “Bazı Otellere Kıyak Geçildiği İddiaları Araştırılmalı”27 Ocak 2021 Çarşamba 16:57
  • Sanayi Odası Tam Kapanma Önerdi27 Ocak 2021 Çarşamba 16:44
  • Kıbrıslı Türk Eren Esentepe 37 yaşında Covid-19 sebebiyle vefat etti27 Ocak 2021 Çarşamba 16:40
  • Haspolatta elektrik kesintisi yapılacak27 Ocak 2021 Çarşamba 16:35
  • “Dilerim, Milan örneğinin bir benzerini yaşamayız”27 Ocak 2021 Çarşamba 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti