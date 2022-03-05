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Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor

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Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor
Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor

Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle Rus ekonomisinde önemli yere sahip şirketlerin değeri eridi.

Rus ekonomisinin amiral gemileri Sberbank ve Gazprom’un hisse değerlerinde savaşla birlikte kayıp yüzde 99.

Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği 24 Şubat’tan sonra Batılı ülkeler, kapsamlı yaptırımlarla, Rus ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef aldı.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Londra borsasındaki hisseleri bu süreçte 2,5 dolardan 0,015 dolara düştü.

Dünyanın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom’un hisseleriyse 4,7 dolardan 0,051 dolara geriledi.

 

Yaptırımlar nedeniyle Sberbank 2 Mart’ta Avrupa pazarından çekildiğini duyurmuştu. Çok sayıda Batılı enerji şirketi de Gazprom’la yürütülen ortak projelerden çekildiğini açıklamıştı.

Gazprom’un ardından ülkenin en büyük doğalgaz şirketi Novatek’in hisse değeri de 103 dolardan 0,6 dolara doğru inanması güç bir iniş yaptı.

Yine bu süreçte Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in hisseleri yüzde 65, Lukoil’in yüzde 99, Gazprom Neft’in ise yüzde 38 düştü.

Petrol şirketi Tatneft yüzde 95 geriledi. Altın madenciliği şirketi Polyus’un hisse değerinde yüzde 95’lik kayıp var.

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Perakende sektörü de nasibini aldı

Perakende sektöründeki şirketler de Rus ekonomisine yönelik sert yaptırımlardan etkilendi.

En büyüklerden Magnit’in hisseleri yüzde 99’dan fazla değer kaybederek 9 dolardan 0,018 dolara indi. X5 Retail şirketinin hisseleriyse 10,6 dolardan 0,31 dolara gerileyerek yüzde 97 eridi.

Ayrıca Moskova Borsası 28 Şubat’tan bu yana işlemlere kapatılmış durumda.

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