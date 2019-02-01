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Bay-Sen, BRTK Yasası konusunda Özersay’dan destek istedi

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret ederek, BRTK Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi için destek istedi.
Bay-Sen, BRTK Yasası konusunda Özersay’dan destek istedi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret ederek, BRTK Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi için destek istedi.

Sendikadan verilen bilgiye göre,  Salih Sakallı başkanlığındaki BAY-SEN heyeti bugün Özersay’ı ziyaret etti.

Sakallı, “Çalışanların 26 yıldır beklediği yasanın meclisten geçmesi bizim için elzemdir. 26 yıldır mağdur olan çalışanların sorunlarına çözüm üretecek sürdürülebilir bir yapı oluşturulması da şart” dedi.

Bay-Sen’in yasa taslağı hakkındaki görüşlerini de Özersay’a ileten Sakallı, “Mevcut taslakta değiştirilmesi gerektiğine inanılan noktalar var” açıklamasında bulundu.

Sakallı, Özersay’dan yasa konuda destek beklediklerini yineledi.

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