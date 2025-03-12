Baybars: Halkın Partisi’nin Meclis’te temsil edilen siyasi partilere ayrılan kaynaktan almaması gerekiyor

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Kanal T ekranlarında yayınlanan ve Okan Veli Şafaklı’nın hazırlayıp sunduğu ‘İşin Özü’ adlı programa katılarak, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ayşegül Baybars, Halkın Partisi’nin (HP) Cumhuriyet Meclisi’nde artık fiilen temsil edilmediğini belirterek, “Dolayısıyla Meclis’te temsil edilen siyasi partilere ayrılan kaynaktan almaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Maliye Bakanlığı, bu ödemeyi yaparken hukukçulardan ya da Savcılıktan görüş aldı mı bilmiyorum” diyen Baybars, Siyasi Partiler Yasası’na dikkat çekti.

Baybars, partilere iki ayrı katkı payı ödendiğini anımsatarak, HP’nin Meclis’te fiilen temsil edilmediği için yüzde 15 katkı payını almaması gerektiğini ancak, iki vekilden aldığı katkının bir sonraki seçime kadar alması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Halkın Partisi Parti Meclisi, 2022 yılında sine-i millet kararı almıştı. Karar doğrultusunda Kudret Özersay, milletvekilliği görevinden istifa etmişti. HP’nin diğer vekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers ise PM kararına uymamıştı.