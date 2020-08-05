Baybars: İmar planı bölge için her açıdan çok önemli

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Gazimağusa Belediyesi’nde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’la toplantı gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı öncesinde basına açıklamada bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, basın toplantısında pandemi döneminde yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülen çalışmalara değindi.

Gazimağusa, Yeniboğazici ve Iskele İmar Planı’nın uzun bir sürede, teknik ekiplerin çalışması neticesinde hazırlandığını ifade eden Baybars, belediye başkanlarıyla imar planında gelinen sürecin değerlendirileceğine vurgu yaptı.

Her üç bölgenin planlı gelişmesi, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması, çevre ile bütünleşip tarihi ve kültürel dokuya da sahip çıkılması acısından hazırlanan planın önemine değinen Baybars, planın hazırlanmasında hedef ne ise, aynı hedef doğrultusunda ilerleme sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de plâna iki yıldan beri emek verildiğinin altını çizerek, mevzuattaki eksikliklerden dolayı görüş ayrılıkları yaşandığını ifade etti.

Arter çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için, planın bir an önce hayata geçmesini temenni etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’la da, planın hayata geçmesinde yaşanan aksaklıklara değindi.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.