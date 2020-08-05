  • BIST 1.095
  • Altın 460,185
  • Dolar 7,0050
  • Euro 8,2977
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka

Baybars: İmar planı bölge için her açıdan çok önemli

» »
Baybars: İmar planı bölge için her açıdan çok önemli
Baybars: İmar planı bölge için her açıdan çok önemli

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Gazimağusa Belediyesi’nde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’la toplantı gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı öncesinde basına açıklamada bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, basın toplantısında pandemi döneminde yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülen çalışmalara değindi.

Gazimağusa, Yeniboğazici ve Iskele İmar Planı’nın uzun bir sürede, teknik ekiplerin çalışması neticesinde hazırlandığını ifade eden Baybars, belediye başkanlarıyla imar planında gelinen sürecin değerlendirileceğine vurgu yaptı.

Her üç bölgenin planlı gelişmesi, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması, çevre ile bütünleşip tarihi ve kültürel dokuya da sahip çıkılması acısından hazırlanan planın önemine değinen Baybars, planın hazırlanmasında hedef ne ise, aynı hedef doğrultusunda ilerleme sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de plâna iki yıldan beri emek verildiğinin altını çizerek, mevzuattaki eksikliklerden dolayı görüş ayrılıkları yaşandığını ifade etti.

Arter çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için, planın bir an önce hayata geçmesini temenni etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’la da, planın hayata geçmesinde yaşanan aksaklıklara değindi.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar 7 TL Oldu05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:24
  • Ataser: “Girne ve Lapta bölgelerinde su kesintisi 3 günü aşabilir”05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:20
  • Harup Toplama Başlama Tarihi 18 Ağustos Salı Günü Olarak Belirlendi05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:14
  • Covid-19 virüsünü atlatan vatandaşlardan plazma bağışı05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:11
  • Güv.K.K. Komutanlığı’na Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:52
  • Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandı05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:44
  • RUM Hükümeti Rusya’yla Olan Anlaşma Konusunda Temkinli İyimser05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:38
  • Üstel: “Baybars görevden alınmalı”05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:38
  • Pilli, yenilenen Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarı’nı ziyaret etti05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:22
  • Sol Hareket, Toplumsal irademize müdahaleyi reddediyoruz.05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti