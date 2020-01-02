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Baybars İmar Planı'nda son noktayı koydu!

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Baybars İmar Planı'nda son noktayı koydu!
Baybars İmar Planı'nda son noktayı koydu!

Kanal SİM'e konuşan İçişleri Bakanı Baybars, Mağusa İskele Yeni Boğaziçi İmar Planı'nın bugün Resmi Gazete'de yayınlanacağını söyledi.

Baybars, Başbakan'ın İmar Planı'nı yayımlamama gibi bir yetkisi olmadığını da vurguladı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu'nu İmar Planı gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldığı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu şu sıralar bu gündemle toplandı.

Edinilen bilgiye göre bakanlar Kurulu bugün saat 14.30’da İmar Planı gündemi ile toplandı.

UBP-HP hükümetinde "imar planı" krizi yaşanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir "imar planı" devlet basımevi tarafından yayımlanmıyor.

Bakan Baybars son Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, İmar Planı ile ilgili yapılan son Bakanlar Kurulu’na katılmadı.

UBP-HP hükümetinde krizi olduğu iddia edildi.

Başbakan talimat vermedi, İmar Planı arada kaldı! Fasıl 96 yürürlükte

Başbakan talimat vermedi, İmar Planı arada kaldı! Fasıl 96 yürürlükte...

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele imar planı yürürlüğe giremedi. Üç yıldır sürdürülen Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı geçtiğimiz haftalarda Birleşik Kurul’da “oybirliği” ile onaylanmıştı.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele “emirnamesi” ise 31 Aralık 2019 tarihi ile yürürlükten kalktı.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele için 2 Ocak 2020 tarihi itibarı ile fasıl 96 üzerindeki emirler kalktı.

Hükümet konuyu 30 ve 31 Aralık tarihinde yapmış olduğu Bakanlar Kurulu toplantısında görüşmesine rağmen henüz daha 2 Ocak itibarı ile “Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele” imar planı Devlet Basımevi tarafından yayımlanmadı.

DETAY Gazetesi'nin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre UBP içerisinde "İmar planının" mevcut şekli iel yayınlanması ile ilgili çok önemli bir direnç bulunuyor.

İmar Planının yayımlanmamasının bir hükümet krizine dönüşebileceğinden de bahsediliyor.

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