Baybars:Güvenlikle ilgili tüm tedbirler alınıyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars BRT’de Birinci Boyut’a katılarak hükümetin gündeminde olan Vicdani Ret Yasa Tasarısı ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Baybars, Vicdani Ret Yasa Tasarısı’nın 4 partinin seçim manifestosunda ve hükümet programında olduğunu hatırlatarak “halka söz verdiğimiz gibi konuyu gündeme aldık ”dedi.

Konunun hükümetin gündem değişikliği olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Baybars, ülkede birtakım ekonomik ve siyasi sorunlar olduğunu ancak, hiçbir yasanın diğerinden daha önemli olamayacağını söyledi.

Kişilerin bu haktan yaralanması adına hükümetin uzun süredir Askeri Hizmetler Yasası’nda değişiklik yapılması için ilgili kesimlerle çalışma içinde olduğunu ifade eden Ayşegül Baybars, konunun askeri seferberliğe gitmeyi reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun davasıyla kızıştığını söyledi.

Ülkede son zamanlarda yabancı uyruklu kişilerin ölümlerinin artmasının sebebinin sorulması üzerine ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkede sadece yabacıların değil vatandaşların da güvenliğiyle ilgili tedbirlerin ivedilikle ele alınması gerektiğini vurguladı.Ülkeye giriş-çıkışlarda ve kayıt altına alınması noktalarında birebir yetkili noktanın Muhaceret Dairesi olduğuna işaret eden Bakan Baybars, bununla birlikte öğrencilerin kayıt alınması çalışmalarında, çalışma izni ve turist vizeleriyle ilgili Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları’nda kayıt altına alınması noktasında sıkıntılar olduğunu söyledi.

Baybars, 1 Kasım 2018’den itibaren öğrencilerin kayıt altına alınmaya başladığını hatırlattı.Baybars, halkın güvenliğinin sağlanması için “Koruyucu Güvenlik Tedbirleri”ni gündeme aldıklarını Polis Genel Müdürülüğü’nün de konuya eğildiğini kaydetti.