Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği İle Görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yakup Serdaroğlu başkanlığındaki KKTC Kiralık Araç İşletmecileri Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Serdaroğlu’nun yazılı olarak verdiği sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmesinde, sorunların çözümü için adım atılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, Maliye Bakanlığı ile ilgili sorunların çözülmesi adına mevkidaşıyla görüşüp bir orta yol bulmaya çalışacaklarını belirtti.

Arıklı, “Turizm adası olan ülkemizde turizmin oldukça önemli bir parçası olan kiralık araç işletmelerinin sorunlarını çözmek görevimizdir” ifadelerini kullandı.