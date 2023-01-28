Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Taşucu Limanı’nda incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir müddet önce özelleştirilen Türkiye Taşucu Limanı’nda incelemeler yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Taşucu Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Taşucu Limanı’nın bir müddet önce özelleştiğini, özelleştirmeyi ve yaşanan sıkıntıları yerinde incelemek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Arıklı, Girne Turizm Limanı’nda da benzer sıkıntıların bulunduğunu belirterek, “Taşucu yeni limanı 2024’te hizmete giriyor. Şu andaki liman da oraya taşınıyor. Yaşanan sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kalkacak. Bizim de benzer çalışmaları başlatmamız, Mağusa, Girne ve Gemikonağı limanları için harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

Arıklı, KKTC'deki limanlar özelleştirilirken ana vatan Türkiye'de bu konuda yaşanan tecrübeleri yerinde görüp incelemenin önemli olduğunu ifade etti.

İnceleme sırasında Arıklı'ya, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok ve Adana Belediyesi eski Başkanı ve MHP Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Sözlü de eşlik etti.