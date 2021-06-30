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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Polis Haftası'nı Kutladı

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Bakan Canaltay'ın mesajı şu şekilde oldu:
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Polis Haftası'nı Kutladı

Kıbrıslı Rumların saldırıları ile başlayan toplumlar arası çatışmalar sonucu Kıbrıslı Türk polis, jandarma ve itfaiye personeli, Rumlardan ayrılarak 30 Haziran 1964’de Polis Örgütümüzün temellerini atmıştır.

Bundan 48 yıl önce atılan temelle emniyet güçlerimizin bağımsız bir kurumsallaşma dönemi başlayarak bugünkü Polis Genel Müdürülüğü altında yapılandırılmıştır.

Bu vesile ile bakan olarak özellikle trafik güvenliği konularında işbirliği yapmaktan onur duyduğum, ülkemizde güvenlik ve asayişini sağlayan, gece gündüz demeden halkın huzuru için çalışan polislerimizin Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutlarım.

Ayrıca Polis Örgütümüzün kuruluşunun 48’inci yılı nedeniyle gelmiş geçmiş tüm polis teşkilatı mensuplarına şükranlarımı sunar, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk, aramızda olmayanlara ise Allah'tan rahmet dilerim.

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