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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Karantinasız giriş olmayacak!

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Bayındırlık Bakanlığı: Karantinasız giriş olmayacak!a
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Karantinasız giriş olmayacak!

ÜLKEYE GELECEK ÖĞRENCİLER KARANTİNADAN MUAF OLMAYACAK
Ercan Havalimanına yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM (Havacılara
Bildiri) bugün 16:55 itibarıyla iptal edilmiştir. Bu karar, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu
öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alınmıştır. Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere,
diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır. Öğrenciler karantinadan muaf olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

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