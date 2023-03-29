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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri ara bölgede bir araya geldi

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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri ara bölgede bir araya geldi
Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri ara bölgede bir araya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen rutin toplantılar çerçevesinde ara bölgede yeniden biraraya geldi.

Ledra Palace Otel’de saat 09.30’da başlayan toplantıda, ev sahibi güneydeki Demokratik Cephe (DEPA) partisinin önerisi üzerine partiler “1974’teki trajik olaylar sonrası, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve sürüdürülebilir bir çözüm bulunması yolundaki güçlükler, tehlikeler, kolaylıklar ve fırsatlar” konusunu ele aldı.

 

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan’da yaşanan deprem ve tren kazası felaketleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda parti temsilcileri, “insan hayatından ve refahından daha değerli bir şey olmadığını kabul edip, 20 Mart’ta Güney Lefkoşa'daki Eleftherias Meydanı'nda iki toplumlu bir açık hava konserinde birlikte şarkı söyleyen herkese takdirlerini iletti.

 

Parti temsilcilerinin statükonun sürüdürülemeyeceği ve görüşmelerin yapılmamasının kabul edilemeyeceği yönünde görüş bildirdikleri kaydedilen açıklamada, “oluşan deprem diplomasisinin, görüşmelere başlanması hatta Kıbrıs sorununun tüm tarafların faydasına olacak şekilde bir sonuca ulaştırılıp bitirilmesinin zamanının geldiğini gösterdiğine” vurgu yapıldığı belirtildi.

Toplantıya KKTC'deki siyasi partileri temsilen Bağımsızlık Yolu'ndan Mustafa Erk ve Mustafa Keleşzade, BKP'den Salih Sonüstün, CTP'den Erhun Şahali, DP'den Salih Çeliker, KSP'den Osman Zorba, TDP'den Mustafa Ertanın, YKP'den Murat Kanatlı ve Oğuz Özen katılırken, Rum kesiminden AKEL'i Elias Demetriu, Yeşiller'i Kyriakos Tsimillis ve Antonia Theodossiou, DEPA'yı Antigoni Papadopulu ve Andreas Themistokleus, DİKO'yu Georgios Ioannu, EDEK'i Andreas Panagides, ERKK'yi Nicolaos Khovrin Komnenos, Birleşik Demokartlar'ı Praxula Antoniadu Kiryago temsil etti.

Partilerin gelecek ayki toplantısı 27 Nisan’da DİKO partisi ev sahipliğinde yapılacak.

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