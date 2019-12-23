Bebekleri ağlatan 11 neden ne?

Bebeğin ağlaması, genellikle anne babaları endişelendiriyor ve aileye yeni katılan bireyi henüz tanımayan ebeveynler, ağlama sesi ile gerginleşerek tartışma bile yaşayabiliyor. Burada bebeğin neden ağladığının keşfedilmesi ve onun uygun bir şekilde yatıştırılması büyük önem taşıyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Uz. Dr. Dicle Çelik, bebeklerin ağlama sebepleri hakkında bilgi verdi.

Ağlama sesi ile gelen mucize…

Bebekler dünyaya ağlayarak gelir. Doğumdan önce bebeğin akciğerlerinin görevini, göbek kordonu yoluyla anne üstlenir. Bebeğin doğduktan sonra göbek bağıyla olan bağlantısı kesilir. Bu olaydan sonra bebeğin kapalı olan akciğerleri açılmaya başlar. Bu ağrılı bir süreçtir. Yeni doğan bebeğin ilk solunum hareketiyle ağlamasının nedeni aslında çocuğun akciğerlerinin açılmasına bağlı duyduğu ağrıdır. Doğum anının akabinde pediatri uzmanları bebeklerin ilk muayenesini yaptıktan sonra, onları annelerinin göğsüne koyar ve ağlama kesilir. Bebekler doğum sonrasında pek çok nedene bağlı olarak ağlayabilir. Anne baba bebeklerini tanıdıkça bu sebepleri keşfedecektir. Bebek ve anne arasındaki bağ kuvvetlendikçe hangi tür ağlamanın ne anlama geldiği de anlaşılır hale gelecektir.

Bebeklerin ağlama sebepleri şöyle sıralanabilir: