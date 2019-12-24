Bekirpaşa Lisesi Kariyer Gününe yoğun ilgi

Bekirpaşa Lisesi Rehberlik Servisi tarafından kariyer günü etkinliği düzenlendi.Cumhuriyet Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencilerinin de davetli olduğu etkinlikte 43 farklı meslek mensubu bilgi ve deneyimlerini paylaşarak öğrencileri bilgilendirmistir

Bekirpaşa Lisesi Rehberlik Servisi tarafından kariyer günü etkinliği düzenlendi.Cumhuriyet Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencilerinin de davetli olduğu etkinlikte 43 farklı meslek mensubu bilgi ve deneyimlerini paylaşarak öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlikte davetli olarak öncelikle Bekirpaşa Lisesi mezunlarına yer verilmiş ve mezunlara özel olarak Bekirpaşa Lisesi Kimler Geldi Kimler Geçti isimli pano düzenlenmiştir.Panoda ogrencilik fotoğrafları ile karşılaşan meslek mensupları okul yıllarındaki anılarını birkez daha tazelediler.