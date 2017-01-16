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BEL-SEN'de başkan yeniden Keleş

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BEL-SEN'de başkan yeniden Keleş
Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası’nın (BEL-SEN) 13. Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Fikret Keleş seçildi.

BEL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, genel kurul, sendikanın Güzelyurt’taki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan BEL-SEN Başkanı  Fikret Keleş, yetkili oldukları tüm belediyelerde toplu iş sözleşmelerinin yenilendiğini belirterek, çalışanların istekleri ve hakları konusunda gereken özveriyi gösteren yöneticilere teşekkür etti.

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğini anlatan Keleş, çalışanların önce iş güvenliği sonra da haklarının alınması noktasında örgütlü mücadelenin önemine değindi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, sendikanın genel kurulunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından  yönetim kurulu ve genel başkanlık için tek listeden aday olan Fikret Keleş yeniden başkan olarak seçilirken yönetim kurulu da yeniden belirlendi.

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