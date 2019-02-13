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Belaruslu genç kıza feribotta tecavüz etmeye kalkıştılar

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Çanakkale'ye gezmeye götürdükleri Belarus uyruklu V.Z. (20) adlı kıza feribotta tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Selçuk Yılmaz (32) tutuklandı, komşusu İ.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Belaruslu genç kıza feribotta tecavüz etmeye kalkıştılar

Şarköy’de yaşayan Belarus uyruklu V.Z. ile komşuları Selçuk Yılmaz ve İ.E., üç gün önce otomobille Çanakkale’ye gezmeye gitti. Çanakkale’de alkol alıp, eğlenen 3 kişi, otomobilleriyle Şarköy’e dönmek için Çanakkale-Gelibolu feribotuna bindi.

İddiaya göre, feribotta Selçuk Yılmaz ile İ.E., genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. V.Z., iki kişiye karşı koyup, telefonla aradığı arkadaşı B.B.’den yardım istedi. B.B. de 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbarla harekete geçen Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, feribottan çıkan otomobili Karadeğirmen kavşağında durdurdu. Polis, Selçuk Yılmaz ve İ.E.’yi gözaltına aldı, V.Z. ile birlikte emniyete götürdü.

Belaruslu V.Z., ifadesinde, komşularının gezmek üzere kendisini Çanakkale’ye götürdüğünü, burada alkol alıp eğlendiklerini anlatarak, “Dönüş yolunda feribotta bana tecavüz etmeye kalkıştılar. Ben direnip, telefonla arkadaşımı arayarak yardım istedim” dedi. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk Yılmaz tutuklanırken, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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