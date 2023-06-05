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Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, mesajında, Dünya Çevre Günü’nün, her yıl 5 Haziran'da kutlanan önemli bir gün olduğuna işaret ederek, “Bu özel gün, insanları çevre bilincine yönlendirmeyi ve dünya genelinde doğal kaynakların korunmasını teşvik etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Özçınar, mesajında şunları kaydetti:

“Çevre sorunlarıyla mücadele etmek için harekete geçmek ve gezegenimizi korumak hepimizin sorumluluğudur. İklim değişikliği, atık yönetimi, su kirliliği gibi küresel çevre sorunlarına karşı önlemler almak ve doğayı korumak günlük hayatımızda küçük adımlar atarak mümkündür. Hep birlikte, daha temiz ve sağlıklı bir dünya için çaba sarf ederek, duyarlılığı bir yaşam biçimi haline getirmek çok önemlidir. Dünya Çevre Günü'nü kutlarken, çevre bilincinin her geçen gün daha da artmasını temenni eder sağlıklı bir gelecek dilerim.”

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