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Belediyeler Birliği Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 36. yıl dönümünde andı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, 36. ölüm yıl dönümünde saygıyla andı.
Belediyeler Birliği Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 36. yıl dönümünde andı

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar yayımladığı mesajda, “Ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan ve bu mücadeleye öncülük ederek en büyük yol göstericimiz olan Dr. Küçük’ün adı tarihe altın harflerle yazılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Yardımsever kişiliği, alçakgönüllülüğü ve sevgi dolu yüreği ile Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kuran Dr. Küçük’ün, her zaman gurur ve özlemle hatırlanacağını ve verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını belirten Özçınar, direniş, mücadele ve varoluşun simgesi Dr. Fazıl Küçük’ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

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