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Belediyeler Birliği Strasbourg’ta

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Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Müdürü Hüseyin Köle’nin de dahil olduğu Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Oturumu ve komite toplantılarına katıldı
Belediyeler Birliği Strasbourg’ta

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Müdürü Hüseyin Köle’nin de dahil olduğu Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Oturumu ve komite toplantılarına katıldı

BAŞKANLAR STRASBOURG’TA

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Oturumu ve komite toplantıları, 21-23 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde yapıldı. Kongre’de Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Belediyeler Birliği Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle eşlik etti. Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme geldiği Kongre’nin gündeminde, “Yerel düzeyde gençlik katılımı ile güçlü demokrasiler”, “Belediye başkanlarının doğrudan seçilmesi”, “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi”, “Çevrenin korunması için bölgesel stratejiler” gibi başlıklar ele alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Başkanlar ayrıca üyesi oldukları komitelerde de çalışmalarda bulundular. Belediyeler Birliği heyeti, buradaki temasları kapsamında KKTC Strasbourg Temsilciliği’ni de ziyaret ederek KKTC Strasbourg Temsilcisi Selda Çimen ile bir araya geldi. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yeni dönemde de kazanımlar elde edip, yerel demokrasinin gelişimi ve daha ileriyle taşınması için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

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