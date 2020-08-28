Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında, 30 Ağustos’un, Türk Milletinin yeniden var olması, bağımsız, hür ve demokratik özgürlüğe kavuşmasının, büyük zafer ile tescil edildiği en büyük gün olduğunu ifade etti.

Özçınar, zafer sonucunda Anadolu topraklarının Türklere ait olduğunun bir kez daha tescillendiğini, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandığını kaydetti.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanları, gazileri ve Türk Milleti için canlarını feda eden şehitleri şükran ve minnetle andığını belirten Özçınar, “Türk Ulusunun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularla kutlarım” dedi.