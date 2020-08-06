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Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Toplantısının 7'ncisi Gazimağusa Belediyesi'nde Yapılıyor.

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Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Toplantısının 7'ncisi Gazimağusa Belediyesi'nde Yapılıyor.
Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Toplantısının 7'ncisi Gazimağusa Belediyesi'nde Yapılıyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Gazimağusa Belediyesi'nde gerçekleşiyor.

Toplantı gündemi Mağusa, İskele ve Yenibogaziçi Belediyelerinin Imar Planının görüşülmesi, Bakanlar Kurulu'na gönderilen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının görüşülmesi, Genel Kurul tarihinin belirlenmesi, AB tarafından yapılan Covid-19 ile ilgili katkının belediyelere dağıtımımınım görüşülmesi, Arıtma tesislerine destek, AB başvurularının değerlendirilmesi ve belediyelerin Sosyal Sigortalar 2015 öncesi borçlarının görüşülmesinden oluşuyor.

Toplantıya ev sahipliği yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu, toplantı şu sıralarda basına kapalı şekilde devam ediyor.

Toplantıya Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un da katılacağı öğrenildi.

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