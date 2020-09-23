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Belediyeler birliğinden Zurnacılar'a geçmiş olsun ziyareti

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Belediyeler Birliği  Başkanı Özçınar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanına Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu
Belediyeler birliğinden Zurnacılar'a geçmiş olsun ziyareti

Belediyeler Birliği  Başkanı Özçınar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanına Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde bulunan Salamis Karavan Kamp alanıyla başlatılan süreç ile ilgili Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacıları bugün makamında ziyaret ederek, konu hakkına bilgi aldı.

Özçınar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Belediyeler Birliği olarak söz konusu alanın yasaların kendine verdiği yetki ile Bölge ve Bölge halkının taleplerine uygun olarak daha sürdürülebilir bir proje kapsamında düzenlenmesi gerektiğini belirterek,

Belediye Başkanı Zurnacılar’ın bu süreç içinde 51/1995 Sayılı Yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak sorunun çözümlenmesi sürecinde Birliğin takipçi olacağını vurguladı.

Özçınar, bugün yaşananların yasal yolda ilerlemek yerine, şiddet kullanıp bölgenin yerel demokrasi temsilcisine bir saldırı olduğuna dikkat çekerek, bu saldırıyı şiddetle kınadıklarının altını çizdi. Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar tahkikatı devam eden bu süreçle ilgili daha çok yorum yapmadan en erken zamanda hukuk kuralları çerçevesinde konunun sonuçlanacağına olan inancını belirtti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da sorunlu bölge için yapılan çalışmaların 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası ve KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının Belediye Başkanına verdiği yetki ile sürdürüleceğini belirterek, konunun halk sağlığına da önem verildiğini, özellikle COVİT-19 için de gerekli önlemlerin alınması ile sürecin devam edeceğini söyledi.

Mustafa Zurnacılar  yaşanılan sürecin başından beri yanında olan ve konu ile ilgili desteklerini sürekli belirten Belediyeler Birliği yönetimine ve tüm belediye başkanlarına teşekkür ederiz.

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