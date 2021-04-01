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Bengihan: “Büyük bir kalabalıkla sokağa ineceğiz, hükümeti zora sokacağız”

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Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına telefonla bağlanan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, grev kararına ilişkin bilgiler verdi.
Bengihan: “Büyük bir kalabalıkla sokağa ineceğiz, hükümeti zora sokacağız”

Bakanlar Kurulu, dün akşam yayınladığı Yasa Gücünde Kararname ile kamu çalışanlarına ve sigorta emeklilerine verilen hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle dondurdu; hükümetin bu kararının ardından kamuda örgütlü sendikalar genel grev kararı aldı.

Sendikalar, bugün saat 09.30’da, grevle ilgili eylem planını oluşturmak üzere toplanıyor.

Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına telefonla bağlanan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, grev kararına ilişkin bilgiler verdi.

“MECLİS’TE ONAY ALAMAYCAKLARINI BİLİYORDU”

Bengihan, Meclis’in açık olmasına rağmen kararın Yasa Gücünde Kararname ile geçirildiğine dikkat çekerek, “Çünkü Meclis’te çoğunlukları yok. Onay alamayacaklarını biliyorlardı. Azınlık hükümetinin, muhalefetin desteğine ihtiyacı vardı” dedi.

“HÜKÜMET, SENDİKALARIN SORUMLULUK DUYGUSUNU ZAFİYET OLARAK ALGILADI”

Bengihan, “İsyanımız aslında hükümetin kamu kaynaklarını adaletsizce yandaşlarına aktarması” diyerek, salgının ülkeyi etkilediği Mart 2020’den bu yana ‘duyarlı ve anlayışlı’ davrandıklarını, sorumlu sendikacılık düşüncesiyle hareket ettiklerini ancak hükümetin, “sendikaların sorumluluk duygularını zafiyet olarak algıladığını” ifade etti.

“BAZI UBP’Lİ VEKİLLER BANA ULAŞTI, KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU ANCAK BAŞBAKAN’IN DİRETTİĞİNİ SÖYLEDİ”

UBP içinden bazı vekillerin kendisine ulaştığını ve hayat pahalılığına ilişkin dondurma kararının yanlış olduğu düşüncelerini kendisine ilettiklerini belirten Bengihan, “Bazı UBP’li vekiller, bu dönemde böyle bir kararın yürürlüğe girmesinin yanlış olduğunu ancak Başbakan’ın direttiğini söylediler” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR KALABALIKLA SOKAĞA İNECEĞİZ… HÜKÜMETİ ZORA SOKACAĞIZ”

Kamuda örgütlü sendikaların genel grev yapma kararını dün akşam aldığını ancak bugünkü toplantıda, bu kararın detaylarının görüşüleceğini ifade eden Bengihan, “Büyük bir kalabalıkla sokağa ineceğiz. Grevi bir gün yapıp bırakmayacağız; arkasını getireceğiz. Süreklilik arz eden grev ve eylemler yapacağız. Hükümeti zora sokacak her modeli planlayacağız. Ayrıca, hukuksal süreci de başlatacağız” dedi.

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