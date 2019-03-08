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Bengihan: “Eşitlik mücadelesi sürüyor”

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KTAMS’ta “Bir Kadın Beyninin 24 Saati” konulu sunum yapıldı
Bengihan: “Eşitlik mücadelesi sürüyor”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik düzenlendi.
KTAMS Barış Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe KTAMS kadın üyeleri katıldı.
 

BENGİHAN: “EŞİTLİK MÜCADELESİ SÜRÜYOR”
 

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bundan tam 162 yıl önce ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadının hak ve eşitlik talebiyle büyük bir mücadele başlattığını ve bu yolda 120 kadın işçinin hayatını kaybettiğini anlattı. Bengihan, 162 yıl önce başlayan eşitlik mücadelesinin bugün hâlâ devam ettiğini söyledi.
Demokrasiyi, barışı ve eşitliği ilke edinmiş bir sendika olarak tüm dünyada ve ülkemizde savaşsız, sömürüsüz, kadınların eşit bireyler olarak her alanda yer aldığı bir düzen kuruluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Bengihan, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Açılış konuşmasının ardından Dr. Serkan Karaismailoğlu “Bir Kadın Beyninin 24 Saati” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

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