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Bengihan, Sağlık Fonu’ndan Faydalanmak İsteyen Üyelerinin 1 Ocak 2021’den İtibaren Ktams’a Müracaat Edebileceklerini Duyurdu

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Fonu’ndan faydalanmak isteyen üyelerinin 1 Ocak 2021’den itibaren sendikaya müracaat edebileceklerini duyurdu. 
Bengihan, Sağlık Fonu’ndan Faydalanmak İsteyen Üyelerinin 1 Ocak 2021’den İtibaren Ktams’a Müracaat Edebileceklerini Duyurdu

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kovid 19 pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılara döviz krizinin de eklenmesiyle, dar ve sabit gelirli çalışanların, emeklilerin alım gücünde büyük gerileme yaşandığına dikkat çekti.  


Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden KTAMS’ın bu zorlu süreçte üyeleri ile yardımlaşma ve dayanışmayı daha ileri aşamaya taşımak adına Sağlık Fonu’nu hayata geçirdiğini belirten Bengihan, Sağlık Fonu’ndan faydalanmak isteyen üyelerinin 1 Ocak 2021’den itibaren sendikaya müracaat edebileceklerini kaydetti. 

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