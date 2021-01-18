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Bengihan:''Pilli koltuğunu korumak için personeli başka yere gönderdi''

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar servisindeki mikrobiyolog ve laborant eksikliğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin koltuğunu korumak kaygısıyla hastanedeki personeli alıp Güzelyurt’a gönderdiğini iddia etti
Bengihan:''Pilli koltuğunu korumak için personeli başka yere gönderdi''

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar servisindeki mikrobiyolog ve laborant eksikliğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin koltuğunu korumak kaygısıyla hastanedeki personeli alıp Güzelyurt’a gönderdiğini iddia etti.

Bengihan, keyfi uygulamalarla halkın hak ettiği sağlık hizmetini almasının engellendiğini, yoğunluk olan yerlere personel takviyesi yapılmadığını ifade etti. Ülkede, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bittiği gün de dâhil olmak üzere yüzlerce istihdam yapıldığına işaret eden Bengihan,  “Ama biz personel eksikliği nedeniyle hastane kapısının önünde eylem yapıyoruz” dedi.

“Bakan sağlığı, sağlık çalışanları kadar düşünmüyor. Oy kaygısıyla halkın sağlığını düşünmüyor. Bize personel gönderin diyoruz. Bunu anlamayacak ne var?” ifadelerini kullanan Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuvar hizmetlerinin aksamaması için personel takviyesi yapılmazsa Kamu-Sen ve KTAMS’ın eylemlerine devam edeceğini vurguladı.

Son iki günde Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın toplumu kaosa sürükleyecek açıklamalar yaptıklarını ileri süren Bengihan, kamu çalışanlarında hayat pahalılığı kesintisi yapılmasını eleştirdi.

Bengihan, özel sektör öne sürülerek, kaynak yaratılmak amacıyla kesinti yapılacağının açıklandığına dikkat çekerek, “Plan, program nerede?” diye sordu.

Güven Bengihan, hükümetin ve Sağlık Bakanı’nın kamu sağlık çalışanlarına hak ettiği değeri vermediğini iddia etti.

Bengihan, personel takviyesi yapılmaza, eylem ve grevleri artırarak devam ettireceklerini yineledi.

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