Berberoğlu kabri başında anıldı

Anma törenine, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Milletvekilleri Arma[an Candan, Erkut Şahali, Fikri Toros, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi, Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Çağrı Zorlukasap, partililer ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, kurucu Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarının verdiği mücadele ve ortaya koyduğu direncin her geçen gün daha da değerli hale geldiğini söyledi. Kişi, Berberoğlu ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin, CTP’lilerin mücadelesine her zaman ışık tutacağını ifade etti.

SORAKIN: DÖNEMİN KOŞULLARI BUGÜNE GÖRE ÇOK DAHA ZORDU

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da, pandemi nedeniyle CTP kurucu Genel Başkanı Berberoğlu’nun sembolik katılımlı bir törenle, saygıyla andıklarını belirtti. Sorakın, Berberoğlu ve arkadaşlarının CTP’yi Kıbrıs’ta Federal Çözümü gerçekleştirmek, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yaşam şartlarına kavuşmasını sağlamak, ülkede demokrasi, özgürlükler ve insan haklarının tesis edilmesi hedefiyle kurduklarını ve bu amaçla mücadele ettiklerini anımsattı. Sorakın, elli yıl önce gerek ulaşım, gerek iletişim koşullarının bugüne göre çok daha kısıtlı olduğunu, bu nedenle de örgütlenme çalışmalarının da bu güne göre çok daha zor olduğunu ifade etti.

“LEFKOŞA’DAN BAF’A, LİMASOL’DAN MAĞUSA’YA KADAR…”

CTP’nin 11 yıllık karanlık dönem içerisinde, 50 yıl önce “Birlik, Mücadele, Dayanışma” ana sloganıyla kurulduğunu, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun CTP’nin kuruluşundan 3 yıl sonra 1973 yılında, Cumhurbaşkanlığı Muavinliğine aday olduğunu kaydeden Sorakın, bu seçim için yürütülen propaganda çalışmalarından kesitler aktardı. Lefkoşa’dan Baf’a, Limasol’dan Mağusa’ya kadar her yere ulaşılmaya çalışıldığını vurgulayan Sorakın, Berberoğlu’nun dönemin Bayraktarlık, Elçilik, Yönetim (BEY) yönetimi tarafından baskı ve tehditlerle adaylıktan geri çektirildiğini, bununla da demokrasiye ciddi bir darbe vurulduğunu kaydetti.

“BU PARTİ ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERİLEREK KURULDU”

CTP’nin kuruluş yıllarında itibaren barış, demokrasi ve insan hakları için mücadele ettiğini, ‘İşçiye Sigorta, Bütçe Meclise’ diyen bir parti olduğunu vurgulayan Sorakın, mücadele sürdürülürken CTP’nin de CTP’lilerin de çok büyük bedeller ödediğine vurgu yaptı. Sorakın, “Bugün daha iyi durumdaysak, bunu süreç içerisinde ödenen bedellere borçlu olduğumuzu ifade etti.

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Sorakın, kendi arkadaşlarının bıraktığı yerden bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini, ancak 50 yıl öncesinde söylendiği gibi, bugün de “Birlik Mücadele ve Dayanışmaya” daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sorakın, bu ana şiarla Kıbrıs sorunu çözülene kadar, bu ülkede demokrasi, insan hakları ve özgürlükler tesis edilene kadar, Kıbrıs Türk halkı hak ettiği yere ulaşıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini belirtti ve Berberoğlu’nun anısı önünde bir kez daha saygıyla eğildiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.