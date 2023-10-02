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Berova: Kahraman mücahitlerimize vefa borcumuz var

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Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Salih Direktör ve yönetim kurulu üyeleri Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya, nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Berova: Kahraman mücahitlerimize vefa borcumuz var

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Salih Direktör gerçekleştirdikleri ziyarette, Bakan Berova’ya derneğin çalışmalarını aktardı. 

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı, Kıbrıs’ta verilen varoluş mücadelesinin gelecek genç nesillere aktarılması, tarih bilincinin güçlendirilmesi ve geleceğe ışık tutmasını amaçladıklarını kaydetti.

BEROVA
Mücahitler ile bir arada bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirten Maliye Bakanı Berova; “Siz büyüklerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım. Nazik ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin doğuşunda Kıbrıs Türk Mücahidi’nin ortaya koyduğu mücadele ve emeğin çok büyük olduğuna dikkati çeken Berova; “Vatan toprakları için canlarını orta koyan kahraman Mücahitlerimize büyük bir vefa borcumuz var. Sizlere minnettarız. Bizler bu felsefe içerisinde yetişen kişiler olarak bugün sizlerin sayesinde bu görevleri yapma imkânını buluyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bu mücadeleyi verdiniz. İyi ki bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip olduk” diye konuştu.

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