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Beşiktaş Bebek’te üstünde restoranın bulunduğu iskele çöktü

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Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arnavutköy Kaymakamlığı, yaşanan olayda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Beşiktaş Bebek’te üstünde restoranın bulunduğu iskele çöktü

Arnavutköy Caddesi’nde, üzerinde bir restoranın olduğu iskele çöktü.

Denize düşenlerin çevredeki insanlar tarafından kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI: 4 VATANDAŞIMIZ YARALANDI

Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. 

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