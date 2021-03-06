  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Beşiktaş borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıkladı

» »
Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısında, kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğu bildirildi.
Beşiktaş borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıkladı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısı başladı.

Toplantı, Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tevfik Yamantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya futbol endüstrisinin yüzde 12 daraldığını belirterek, "Gelirler azalıyor, yayın gelirleri, ticari gelirler, stat gelirleri azalıyor. Futbolu iyi yönetirsek, gelirlerimizi artırırsak futbolun çok iyi yerlere gelebileceğini ve kulüplerimizin milli olarak kalabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Hakem hatalarıyla ilgili kulüplerin tepkilerine değinen Yamantürk, "Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenler ve kantarın topuzunu kaçıranlar endüstriye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Liglerin sıfırlanmasını öneren Yamantürk, şunları kaydetti:

"Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenlere diyoruz ki ligleri sıfırlayalım. En çok şampiyon olan sizsiniz. Bu hakemlerle şampiyon oldunuz, o zaman VAR da yoktu. İşe sıfırdan başlayalım. Yabancı hakem de getirelim, kimse şaibe altında kalmasın. Futbol sayesinde banka hesaplarını şişirenler, 80 milyonluk ülkede en bilinen 50 kişi arasına girenler demeç verirken daha dikkatli olmak durumunda. Misafirliğe gittikleri evde masa üstüne çıkıp sinkaflı küfürler etmenin ne Türk toplumuna ne de futbola faydası var. Banka hesaplarını geliştirirken keşke biraz da kendilerini geliştirselerdi. Ülkenin ve toplumun değerlerine çok ciddi zarar veriyorlar."

Borç 3 milyar 570 milyon

Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklandı.

Mali konularda üyelere bilgi veren denetleme kurulu üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, Beşiktaş Kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğunu belirterek, toplam borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğunu söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler Birliği Yönetimi Fuat Tek’i Ziyaret Etti05 Mart 2021 Cuma 17:33
  • Mesut Özil'in ayak bileğinde kısmi yırtık ve ödem tespit edildi05 Mart 2021 Cuma 11:58
  • Galatasaray'ın galibiyet serisi başkentte bitti04 Mart 2021 Perşembe 09:52
  • İtalya'da 20 gole ulaşan Ronaldo tarihe geçti03 Mart 2021 Çarşamba 21:41
  • Galatasaray'da kritik dönemeç!03 Mart 2021 Çarşamba 13:30
  • Beşiktaş'ı Atiba sırtladı03 Mart 2021 Çarşamba 11:00
  • FIFA sordu: Hagi mi, Alex mi?02 Mart 2021 Salı 20:55
  • En pahalı 500 futbolcunun piyasa değeri yüzde 10 düştü02 Mart 2021 Salı 13:30
  • Trabzon'da 3 puan Fenerbahçe'nin28 Şubat 2021 Pazar 21:17
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?28 Şubat 2021 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti