Beşiktaş Süper Lig’den sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı kazandı.

59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını, Beşiktaş 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor 9 değişiklikle sahaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi.

Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.

İki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı takip etti

Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izledi.