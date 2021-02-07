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Beşiktaş'a Rosier hayat verdi!

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maç sonra galip geldi!
Beşiktaş'a Rosier hayat verdi!

Beşiktaş ile Konyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ta N'Sakala, 21. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş etkili bir oyun sergilese de ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda baskılı oynayan Beşiktaş, aradığı golü 81. dakikada Rosier ile buldu: 1-0. Siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 48'e çıkardı. Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.

4 maç sonra kalesini kapattı

Siyah-beyazlı ekip, 4 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra Fatih Karagümrük (4-1), Göztepe (2-1), Trabzonspor (1-2) ve Fraport TAV Antalyaspor (1-1) maçlarında gol yiyen Beşiktaş, bu seriyi İttifak Holding Konyaspor karşısında sonlandırdı.

 

Vodafone Park'ta yine 10 kişi kaldı 

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste oynadığı iki maçta da 10 kişi kalmaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekibin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta N'Sakala kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 15. dakikasında ilk sarı kartını gören N'sakala, 21. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçta da Dorukhan Toköz gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Valentin Rosier, ligdeki ilk gol sevincini yaşadı 

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Valentin Rosier, kariyerindeki ilkleri siyah-beyazlı formayla yaşamayı sürdürdü.

Siyah-beyazlı formayla ligde ilk golüne imza atan Fransız sağ bek, ayrıca kariyerindeki ilk lig golünü de kaydetti.

Rosier, Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta gol atarak kariyerinde ilk  kez gol sevinci yaşamıştı. 

Vida da cezalı duruma düştü  

İttifak Holding Konyaspor karşısında N'Sakala'yı çift sarı kartın ardından kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida da cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısında İttifak Holding Konyaspor maçının yanı sıra Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında sarı kart gören Vida, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı. 

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ile sarı kart cezalısı Bernard Mensah, cezalarını İttifak Holding Konyaspor maçıyla tamamlamıştı.

Konyaspor yine kazanamadı

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un kazanamama serisi  6 maça çıktı.

Ligde son olarak Galatasaray'ı 4-3 yenen İttifak Holding Konyaspor, son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 10. kez mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanda kaldı.

 Beşiktaş: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, De Souza, Ghezzal (Dk. 90+3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk. 70 N'Koudou)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 68 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Cikalleshi), Sekidika, Kravets

Gol: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 2 Jevtovic, Dk. 77 Musa Çağıran, Dk. 90 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Necip Uysal, Dk. 90 Vida (Beşiktaş) 

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