Besim Tibuk'un oğlunun açıklamasına tepki! "Kerem Tibuk tam da babasının oğlu..."

İşte Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in açıklaması;

BAKIN BABASINDAN NE ÖĞRENMİŞ

Yıllarca bu devletten teşvikler alarak servetine servet katan…

Bu devletin sağladığı olanaklar sayesinde Kıbrıs’ın kuzeyinde saltanat kuran…

Mevcut düzenden en çok beslenenler listesinin en tepesinde kendine yer edinen…

En ufak bir krizde tüm çalışanlarına kapıyı gösteren…

Her fırsatta Kıbrıslı Türkleri aşağılamayı da eksiksiz bir şekilde yerine getiren Merit Oteller zincirinin sahibi Besim Tibuk’u, sanırım bugüne kadar en net olarak özetleyen kişi oğlu Kerem Tibuk oldu!..

Kerem Tibuk, açıkça babasının nasıl bir insan olduğunu ve kendisini var eden bir yapı için babasının ne düşündüğünü açıkça ifade etti…

Hem de bunu babasını överek yaptı!..

Babasının çok değerli bir insan olduğunu söyleyen Kerem Tibuk, babası Besim Tibuk’tan öğrendiği en önemli şeyi şöyle açıklıyor;

“Babamdan birçok şey öğrendim ama öğrendiğim en önemli şey, ülkeyi, milleti kurtaracağım diye sahip olduklarını feda etmenin büyük gerizekalılık olduğu gerçeğidir ve bu konuda ona minnettarım”

Ve ekliyor;

“Onun tecrübeleri olmasaydı aynı salaklığı ben de yapardım”

Tam da babasının oğlu değil mi?

Bu zor dönemde, dünyanın kırıldığı, insanlığın büyük bir savaş verdiği bir ortamda, normal zamanlarda servetine servet katan bu arkadaş ile babası, kendilerini bugünlere getiren bu toplumu kurtarmak için servetinin bir kısmını harcamanın gerizekalılık olduğunu söylüyor!..

Salaklık olduğunun altını çiziyor!..

Bizim ne kadar gerizekalı olduğumuzu yüzümüze vuruyor!..

Aslında hükümet edenlere de hem gerizekalı, hem de salak olduklarını söylüyor!..

Artık bu raddeden sonra bu hükümet, bu adam ile oğluna dokunmayacaksa…

Tüm bunları yutacaksa…

Kıbrıslı Türklere hakaret eden bu sözde iş insanlarına yaptırım uygulamayacaksa…

Kusura bakmasınlar ama bu toplum değil tam olarak kendileri bu söylemleri hak ediyorlar!..

Çünkü kendilerinin var ettikleri bu liberal canavar, resmen kendini her şeyin üzerinde görüyor!..

Açıkça meydan okuyor!..

Ve bu açıklamayı yapabilecek kadar kendini güçlü görüyor!..

İşte basiretsizliğin neticesi budur!..

Ya kim olduğunuzu hatırlattığı için bu çocuğa teşekkür ediniz, ya da söylediklerini kendisine yutturunuz!..

Bekliyoruz!..