Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası… Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden Duyarlılık Çağrısı

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk yaptığı yazılı açıklamada, 07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız rahat hareket edebilmeleri için sorumluluk taşıyan tüm yetkililerin dikkatini çekmeyi hedeflediklerini belirtti.



Şehirlerarası yol trafiği ile ilgili gerekli alt yapıların görme engellilere göre inşa edilmesi ve düzenlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, araç sürücüleri ve vatandaşlar, beyaz baston tutan tüm görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olmaya çağırıldı.



Açıklamada, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin hafta boyunca görme engellilerin başta istihdam olmak üzere diğer sosyal ve ekonomik sorunlarını dile getireceği belirtildi.