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Beyoğlu: “Hükümetten bize yıl sonuna kadar destek olmalarını istiyoruz”

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Beyoğlu: “Hükümetten bize yıl sonuna kadar destek olmalarını istiyoruz”
Beyoğlu: “Hükümetten bize yıl sonuna kadar destek olmalarını istiyoruz”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Beyoğlu, hükümetten yıl sonuna kadar destek olmalarını istediklerini vurguladı.

“10 DAKİKAYA EYLEM BAŞLAYACAK”

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Canan Onurer’in sunduğu Sabahın Haberleri adlı programa bağlanan Beyoğlu, şu anda Başbakanlık ışıklarında olduklarını, buradaki kalabalık ile gelecek araç kortejini selamlayacaklarını, 10 dakikaya kadar eylemin başlayacağını belirtti.

“ÖNGÖRÜLERİMİZİ HÜKÜMETE İLETMEMİZE RAĞMEN, BİR SONUÇ ALAMIYORUZ”

Hükümete 10 maddelik bir öneri verdiklerini, bu sıkıntıların 10-11 madde ile sınırlandırılamayacağını, ancak hükümete 6 Mart’tan itibaren pandeminin geleceğini bas bas bağırdıklarını dile getiren Ömer Beyoğlu, “6 Mart’tan beri görüşüyoruz, öngörülerimizi hükümete iletmemize rağmen, hükümetten bir sonuç alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TURİZM GÜNLÜK BİR POLİTİKA DEĞİLDİR”

Hükümetin, içi boş söylemler ile kendilerini oyalamaya, günü kurtarmaya çalıştığını anlatan Beyoğlu, “Turizm günlük bir politika değildir. Hemen kapatılabilir, ancak “Açtım” deyince açılmaz, bir planlama bir süreç ister. Ne yazık ki hükümet ile yaptığımız görüşmelerde hep içi boş söylemler bizi bu noktaya getirdi” şeklinde konuştu.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON NOKTA…”

Ömer Beyoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Kapaklı sektöre maaş desteğinin 2 ay süreceğini söylediler, ancak bir ay ile sınırlandırdılar. Mayıs ayında bizi açık kabul ettiler, ama kapalıydık. Biz kendilerine bu sorunu söyledik, ama para olmadığını söylediler, bu da bardağı taşıran son nokta oldu.

Biz de işçimizi, personelimizi korumak istiyoruz. Operatörler, ilk maddeye pandemi hastanesini koyuyor, bu da demek oluyor ki biz 2021 yılında da turizm yapamayacağız. 1-2 yıla 2021 yılını da kaybedeceğiz.

Bizim yüzde 95 iş kaybımız var, açılsak bile nasıl turist gelecek veya turist gidecek. Hükümetten bize yıl sonuna kadar destek olmalarını istiyoruz”

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