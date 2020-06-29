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Bıçaklı: "Asgari ücret acilen yeniden düzenlenmeli"

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Bıçaklı: "Asgari ücret acilen yeniden düzenlenmeli"
Bıçaklı: "Asgari ücret acilen yeniden düzenlenmeli"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, hayat pahalılığının günden güne arttığı bir dönemde alım gücünün de azaldığına işaret ederek, emeklilerin ve özellikle özel sektör çalışının mali durumunun açlık sınırının altına düştüğünü belirtti.

Asgari ücretin günümüz şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesinin gerekliğinin altını çizen Bıçaklı, ivedi bir şekilde asgari ücretin belirlenmesi ve Temmuz ayından itibaren uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Açıklama şu şekilde:

“Dövizin patlama yaptığı Hayat Pahalılığının her gün arttığı bir dönemde çalışanların ve Emeklilerin,özelliklede özel sektörde sendikasız ve korumasız olarak çalıştırılan işçilerin alım gücü ciddi şekilde gün geçtikçe azalmakta ve açlık sınırının altına düşmektedir.

Bu nedenlerden dolayı yılın ortasına geldiğimiz bu günlerde Asgari Ücretin günün koşullarına uygun olarak dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği bir noktaya getirilmesi için başta Çalışma Bakanı olmak üzere Hükümetin çok ivedi olarak Asgari Ücret komisyonunu toplantıya çağırarak yılın ikinci Asgari Ücretini bir an önce belirlemeli ve Temmuz ayından itibaren uygulamaya koymalıdır.”

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