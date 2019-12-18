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Bilet paralarını sirkat eden biletçi tutuklandı

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Bilet paralarını sirkat eden biletçi tutuklandı
Bilet paralarını sirkat eden biletçi tutuklandı

Gazimağusa’da bir otobüs şirketinde biletçi olarak çalışmakta olan Dörtyol sakini M.Ü (E – 49), 12 – 17 Aralık tarihleri arasında otobüs yolcularına kesmiş olduğu 118 bilete karşılık tahsil ettiği 1452 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip sirkat etmesi nedeniyle şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 18.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Özdesoy şahadetinde zanlının Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir otobüs şirketinde biletçi olarak görev yapmakta olduğunu, 12-17 Aralık 2019 tarihleri arasında otobüste seyahat eden yolculara farklı meblağlarda 118 adet makbuz kestiğini ve karşılığında 1452 TL para tahsil ettiğini belirtti.

Zanlının tahsil etmiş olduğu parayı iş yerinin muhasebesine yatırması gerekirken sirkat ettiğine vurgu yapan Özdesoy şirket yetkilisinin şikâyeti üzerine zanlının 17.12.19 tarihinde Dörtyol’daki evinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyleyen Özdesoy, meselenin yeni olması nedeniyle gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında tanıklardan ifade temin edileceğini ve kaybolan biletler hakkında araştırmaların yapılacağını belirterek zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. 

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