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Bilişim Suçları Yasası geçer geçmez KTOEÖS’e gözdağı!

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Bilişim Suçları Yasası geçer geçmez KTOEÖS’e gözdağı!
Bilişim Suçları Yasası geçer geçmez KTOEÖS’e gözdağı!

Bilişim Suçları Yasası geçer geçmez Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın paylaşımlarına polis tarafından sorun çıkarıldı. KTOEÖS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğretmenlik sınavları 11 Ağustos 2020 seçim yasakları öncesi yapılmayacağından dolayı geçici öğretmenlik alımlarında torpil mekanizmasının gündeme geleceği aşikardır.

Bu durumu protesto etmek ve bu sınavların yapılması gerektiğini ortaya koymak için sendikamızın sürdürdüğü eylemleri bilişim yasası geçer geçmez polis tarafından baskı altına alınmaya, gözdağı verilmeye çalışılmıştır.

Bu konuyla ilgili 16 Temmuz 2020, Perşembe günü (Yarın) saat 11:00’de sendika merkez binamızda sendika avukatımız Sn. Öncel Polili ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirilecektir.

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