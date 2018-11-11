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Binlerce yürek ‘paylaşım’ için bir araya geldi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği ve LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor” Maratonu, 21 ve 10 km yarışlarının ardından 4 km’lik halk koşusunun ardından tamamlandı.
Binlerce yürek ‘paylaşım’ için bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği ve LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor” Maratonu, 21 ve 10 km yarışlarının ardından 4 km’lik halk koşusunun ardından tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da halk koşusunda yer aldı

Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu 4 km’lik halk koşusuna Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri başta olmak üzere siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen maratona kariyerlerini  Türkiye’de sürdüren ve şarkıları ile herkesin beğenisini kazanan Buray, Türkiye’de pek çok ünlüye spor eğitmenliği yapan Sami Hamidi ve Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden, Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncu Cem Belevi de maratona katılarak destek verdi.

Başkan Harmancı: “Biliyorduk, bu şehrin, bu ülkenin ruhunda paylaşmak var”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yarış öncesinde yaptığı açıklamada toplumun duyarlılığının üst düzeyde olmasının önemine işaret ederek, “Biliyorduk, paylaşmak bu şehrin, bu ülkenin ruhunda var” diyerek, maratona kayıt olan, katılan herkese teşekkür etti.

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” maratonu bu yıl Turkcell ana sponsorluğu, KKTC Atletizm Federasyonu katkıları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Sharaf Electronics, Nethouse, Atakom (Saka Su), Nicosia Finans, Şener Trading (Oshee Vitaminli Suları) yan sponsorluğu ile Kıbrıs Genç TV televizyon sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu ve Under Armour giyim sponsorluğunda düzenlendi. Simit Dünyası, Özerlat ve Gavecik, onbaşı Ltd., Cranberries ve Eda Kutruza, Run DMC paydaş olarak yer aldılar.

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