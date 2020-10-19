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Bir Grup Kadının Kurduğu KÖDER, Kadın Öykülerini Belgesele Taşıyacak

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Bir grup kadının kurduğu Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), kadın öykülerini belgesele taşıyacak.
Bir Grup Kadının Kurduğu KÖDER, Kadın Öykülerini Belgesele Taşıyacak

Hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Bir grup kadın tarafından inisiyatif olarak başlatılan ve KÖDER olarak dernekleşme sürecine giren oluşum, kuruluş süreciyle birlikte iş ortaklıkları konusunda da girişimlerde bulunu ve  Telsim ile protokol imzaladı. Kadın öykülerinden oluşacak belgesel dizisinde işbirliğini öngören protokol, KÖDER adına Şenay Ekingen ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından imzalandı.

EKİNGEN: “PROJE TOPLUMSAL HAFIZAYA KATKI KOYACAK”

Protokol imza töreninde KÖDER adına konuşan Şenay Ekingen, yeni ve önemli bir vizyonla yola çıktıklarını kaydetti. “Biraz zor ama toplumsal hafızada boşluğu olan bu konuda ilk önce Telsim’in bize güvenip projemizin başlangıcına sponsor olması çok önemli ve takdire şayandır” diyen Ekingen, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını geliştirmek için kadın öyküleri projesi üzerinden yola çıktıklarını ifade etti.

Kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi ile toplumsal değerler içerisinde yaratıp yaşattıklarını görünür kılmayı, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Ekingen, “Kadın öykülerinin kayıt altına alınması, hem geçmişin geleceğe taşınması, hem de yeni kuşaklara ilham vermesi, ışık tutması anlamında önemlidir” dedi. Ekingen, toplumsal hafızaya katkı koyacak projenin, Telsim işbirliğinde gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

TANPINAR: “KÖDER’IN BU ÇALIŞMASINI ÖNEMSİYOR VE DESTEKLİYORUZ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Telsim olarak özellikle toplumsal bellek konusuna önem verdiklerini, toplumsal belleğin gerektiği gibi doldurulup gelecek nesillere aktarımının devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Belgesel gibi arşiv nitelikli dökümanterlerin az olduğunu dile getiren Tanpınar, “Toplumsal bellek içerikli dökümanlar malesef az. Bu boşluğun giderilmesi ve yeni nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. KÖDER’in bu çalışmasını Telsim olarak destekliyor ve önemsiyoruz” dedi.

KÖDER’in oluşturulmasında emeği geçen isimlere teşekkür eden Tanpınar, “Başarılı kadınlarla çekilecek belgesellerin topluma ve kültürümüze faydalı, arşiv niteliğinde olmasının yanında, sürekliliği olacak bir proje olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.  

KÖDER kurucuları arasında, Işın Ramadan Cemil, Gülgün Serdar, Şenay Ekingen, Emine Davut Yitmen, Şerife Çelebi, Göksel Düzgün, Fatma Arpalıklı, Fatma Özok, Nezire Gürkan, Şengül Kırmızı, Gülev Sıdal, Fergün Kırlı, Tacan İbrahimoğlu, Münevver Çakmak ve Emine Arıl bulunuyor.

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