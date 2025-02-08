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Bir günde 2 ani ölüm... Biri 89 diğeri 59 yaşındaydı!

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Ülke genelinde dün iki ayrı ani ölüm olayı meydana geldi.
Bir günde 2 ani ölüm... Biri 89 diğeri 59 yaşındaydı!

Polisin açıklaması şöyle:

07.02.2025 tarihinde, saat 07.15 sıralarında, Malatya’da sakin Brian James Anthony NEVARDE (E-89), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde  aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

 07.02.2025 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Alican AKYÜZ (E-59) aniden rahatsızlanması sonucu  olay yerine ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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