Bir haftada 2 ev yandı

Polis Genel Müdürlüğü, bir haftada 2 ev, bir de araç yangını yaşandığını belirtti.

Polis Genel Müdürlüğünün 23-29 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, bu sürede 3 yangın ve 27 hususi servis olayı meydana geldi, yangınlar toplam 208 bin TL zarara neden oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; çakmak ve mumla oynayan çocuğun yatağı tutuşturması, elektrikli sobanın yorgana temas edip tutuşturması ve trafik kazası sonucu aracın elektrik aksamlarında kısa devre meydana gelmesi olarak kaydedildi.

Hususi servis olayları ise “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, asansör ve binada mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuya düşen kuzu ile su deposuna düşen köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak belirtildi.