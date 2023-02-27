  • BIST 5.116,64
  • Altın 1099.549
  • Dolar 18.8801
  • Euro 19.9359
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Bir Haftada 5 Yangın

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 5 Yangın

20 - 26 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (12) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.531.000 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından yakılma, tamamen sönmemiş durumdaki közlerin çöplerin üzerine dökülmesi ve araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas ederek tutuşması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; yangın ve deprem eğitimleri verilmesi, ağaç üzerinde ve klimanın dış ünitesi arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

3

Girne

2

TOPLAM

5

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

2

Kişi veya Kişiler Tarafından Yakılma

1

Sönmemiş Durumdaki Közlerin Çöplerin Üzerine Dökülmesi

1

Araçtan Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Ederek Tutuşması

1

TOPLAM

5

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç

4

Ev

1

TOPLAM

5

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

9

Girne

2

Gazimağusa

1

TOPLAM

12

 

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangına Karşı Tedbir Alma

4

Yangın Eğitimi

3

Can Kurtarma

2

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Özel Görev

1

TOPLAM

12

                                                                                              

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “deli” dedi, tutuklandı27 Şubat 2023 Pazartesi 14:19
  • Süt bedellerinin yüzde 100'ü bugün ödeniyor27 Şubat 2023 Pazartesi 13:47
  • 3 Metre Yüksekten Düştü! Bel Kemiği Kırıldı27 Şubat 2023 Pazartesi 13:32
  • Gıda analiz sonuçları açıklandı27 Şubat 2023 Pazartesi 11:56
  • Zorlu Töre: Mustafa Alper’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum27 Şubat 2023 Pazartesi 11:02
  • Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanacak27 Şubat 2023 Pazartesi 09:42
  • Yerbilimleri Odası'ndan önemli açıklama27 Şubat 2023 Pazartesi 09:14
  • KKTC Nöbetçi Eczaneler 27 Şubat 2022 Pazartesi27 Şubat 2023 Pazartesi 08:26
  • Mağusa Limanı ve Mağusa’nın Şampiyonları ağıtı: Bizi öldürenlerde yoktur din iman26 Şubat 2023 Pazar 21:33
  • 27 yaşındaki işçi, iş kazasında hayatını kaybetti26 Şubat 2023 Pazar 21:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti