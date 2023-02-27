Bir Haftada 5 Yangın

20 - 26 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (12) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.531.000 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından yakılma, tamamen sönmemiş durumdaki közlerin çöplerin üzerine dökülmesi ve araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas ederek tutuşması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; yangın ve deprem eğitimleri verilmesi, ağaç üzerinde ve klimanın dış ünitesi arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 3 Girne 2 TOPLAM 5

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 2 Kişi veya Kişiler Tarafından Yakılma 1 Sönmemiş Durumdaki Közlerin Çöplerin Üzerine Dökülmesi 1 Araçtan Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Ederek Tutuşması 1 TOPLAM 5

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Motorlu Araç 4 Ev 1 TOPLAM 5

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 9 Girne 2 Gazimağusa 1 TOPLAM 12