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Bir tona yakın kaçak avakado ile yakalandı... İşte mahkemeden detaylar...

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Güney Kıbrıs’tan izinsiz olarak KKTC’ye Avakado meyvesi ithal ettiği gerekçesiyle tutuklanan O.K yeniden gümrüksüz mal tasarrufu suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.
Bir tona yakın kaçak avakado ile yakalandı... İşte mahkemeden detaylar...

Lefkoşa Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru İbrahim Ertarkan olguları aktardı.

 Polis memuru Can, 29 Eylül 2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, zanlının kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, Güney Kıbrıs’tan izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen 14 torba toplam 700 kilogram ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş Avakado meyvesi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis memuru, KKTC vatandaşı olan zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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