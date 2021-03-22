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“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi 1 Nisan’da izleyiciyle buluşacak

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Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, 1 Nisan’da TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkacak.
“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi 1 Nisan’da izleyiciyle buluşacak

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, 1 Nisan’da TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkacak.

 

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı dizinin ilk fragmanında, 1963’te tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine karşı düzenlediği saldırıdan görüntüler ekrana geldi.

 

Fragmanda, Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli’nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler izleyicilerin dikkatine sunuldu.

 

Şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı’nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıtıldı.

 

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğuna ise Hakan İnan’ın otuduğu “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın konusu ise şöyle:

“1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. ”

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